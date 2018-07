VIDEO | Maltempo sul Tavoliere, bomba d'acqua a San Severo, allagati i campi

Maltempo e precipitazioni in Capitanata, dove la Protezione Civile registra una "Allerta Gialla" per la giornata di oggi. Le piogge abbondanti hanno creato disagi nei campi del Tavoliere, dall'alto in basso, in particolare a San Severo (come testimoniato dal video di CIA Puglia) e Cerignola | IL VIDEO