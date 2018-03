VIDEO | Giovani e spregiudicati ripuliscono farmacia: telecamere incastrano baby-rapinatore

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Ecco le immagini del sistema di videosorveglianza della farmacia rapinata lo scorso 2 novembre a San Severo. Il filmato è stato determinante nell'individuazione di uno dei due autori del colpo, che fruttò 1200 euro. Nella giornata di ieri, gli agenti del commissariato cittadino, insieme alla squadra mobile di Foggia, hanno eseguito l’ordine di applicazione della msura cautelare - emessa dal Tribunale per i Minorenni di Bari - di collocamento in comunità nei confronti di un minore, pregiudicato di San Severo, per il reato di rapina pluriaggravata in concorso.

La notizia