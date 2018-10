Attendere un istante: stiamo caricando il video...

È rimasto in panne con la sua auto nel pieno di un temporale e di una piena in via Dante a San Nicandro Garganico, è sceso dal mezzo nel tentativo di raggiungere un luogo sicuro ma senza riuscirci. Per sua fortuna in suo soccorso è intervenuto un ragazzo, che lo ha soccorso e messo in sicurezza