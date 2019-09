I tre anni di lotta alla mafia ("ora in difficoltà") di Aquilio: "Strage del 9 agosto e l'omicidio di Di Gennaro i momenti più duri"

Per il colonnello Marco Aquilio, per tre anni alla guida del Comando Provinciale di Foggia è tempo di bilanci (e di saluti commossi). "Sono stati anni molto intensi, in cui abbiamo dovuto fare delle scelte operative per il contrasto della criminalità", spiega a FoggiaToday. Abbiamo avviato un lavoro e abbiamo messo le pietre angolari per la costruzione della sicurezza in questo territorio. Abbiamo avviato un discorso che, ne sono sicuro, porterà questa terra a trovare ad un clima di maggiore serenità".

Durante questi 36 mesi, sono state portate a termine importanti operazioni antimafia che hanno imposto un cambio di passo per il territorio: "La criminalità organizzata è in difficoltà e sta accusando i colpi", continua. "Bisogna continuare in questo senso, con la collaborazione dei cittadini. Sono felice di andare a ricoprire un incarico (la Direzione dell’Ufficio Criminalità Organizzata presso il Comando Generale, a Roma, ndr) che mi consentirà di continuare a seguire questo territorio, per quanto concerne l'aspetto della criminalità organizzata foggiana. Sono certo che il lavoro andrà avanti in maniera inesorabile" | VIDEO