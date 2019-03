Da Foggia attività di Intelligence in zona 'pista'. Il capo della Mobile assicura: "No irregolari e ricostruzione"

Questa volta nulla viene lasciato al caso. E dopo la seconda tranche di abbattimenti sulla 'pista', la polizia garantisce "un presidio di controllo e osservazione tale da consentire che quelle strututre abbattute non sono state ricostruite". Lo afferma in conferenza stampa il capo della squadra mobile di Foggia, Roberto Pititto, che assicura: "C'è un'azione di monitoraggio, anche numerico della 'pista'. Garantiremo una attività di intelligence e osservazione per monitorare e consentire il prosieguo dell'operazione" | VIDEO