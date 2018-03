Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Le immagini sul luogo del ritrovamento di ossa umane ed effetti personali rinvenuti in una grava profonda in agro di Vieste, località Tocca del Lupo. Sul posto speleologi, medici legali e i militari dell'Arma della tenenza locale e i Cacciatori di Calabria e di Sicilia, Riportati in superficie un mazzo di chiavi, alcuni lembi di stoffa, qualche altro effetto personale e ossa di chiara provenienza umana.