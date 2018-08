VIDEO | Rapina supermercato, ma tra i clienti in fila c'è un carabiniere (che interviene e blocca malvivente)

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Stamattina intorno alle 9.46, un uomo incappucciato ha fatto irruzione in un supermercato GM di Cerignola e alla presenza di alcuni clienti ha sottratto con la forza il registratore di cassa. Purtroppo per lui, tra i clienti in fila c'era l'appuntato dei carabinieri Giorgio Giancaterina - 38 anni di Benevento ma residente nella città ofantina dove lavora da vent'anni - con il figlio di tre anni.

Il militare non ha perso tempo e si è immediatamente avventato contro il malvivente, atterrandolo e di fatto impedendo la fuga del rapinatore. Sul posto una pattuglia dei carabinieri che hanno arrestato Francesco Di Meo, già con precedenti per analoghi motivi, per una rapina al Convì di Stornarella compiuta il 7 aprile 2017.