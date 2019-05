A Foggia "l'uomo giusto al momento giusto". Per la lotta alla criminalità, il questore ritrova il suo vicario

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

"Sono stato inserito come partecipante attivo di questa 'Squadra Stato', che ha contenuti importantissimi e azioni performanti a livello nazionale", ha dichiarato il vicario Di Domenico, già in passato braccio destro del questore Mario Della Cioppa. Abruzzese, 56 anni, di cui trenta passati in polizia, Di Domenico, infatti, torna ad affiancare Mario della Cioppa, con il quale ha avuto già modo di lavorare in Piemonte, presso la questura di Alessandria.

"Vi presento un collega di altissimo livello professionale - spiega il questore - è un funzionario con il quale ho avuto il piacere di lavorare quando ero questore di Alessandria e con il quale condivido un modello organizzativo e operativo caratterizzato da un linguaggio comune dal punto di vista tecnico. Per me è un piacere ritrovare un collega che sicuramente darà il massimo per questa realtà. Dico solo che è abruzzese come me", conclude | VIDEO