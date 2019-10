VIDEO | Studenti in piedi e stipati come sardine nei pullman, il sindaco Sarcone sbotta: "E' uno schifo"

"Lo schifo dei trasporti pubblici continua". Non usa mezzi termini, il sindaco di Ascoli Satriano, Vincenzo Sarcone, nel raccontare l'ultima "impresa" vissuta dagli studenti ascolani per raggiungere ognuno le rispettive scuole, a Foggia.

"Ci sono ragazzi in piedi, che viaggiano in situazione di assoluto pericolo, mentre ragazzine e ragazzini sono rimasti a Foggia, davanti alla fermata della 'Mongolfiera' e aspettano la prossima corsa". Il primo cittadino si è recato personalmente in città per prelevare gli studenti ascolani e riaccompagnarli a casa: "Sia dato rilievo alle condizioni pessime in cui i nostri studenti pendolari debbono viaggiare. E l'assessore Giannini che fa?", conclude | IL VIDEO