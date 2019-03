VIDEO | Ruspe sulla 'pista', atto secondo. La Prefettura assicura: "L'obiettivo è smantellare l'intero insediamento"

Ruspe in azione sul ghetto della 'pista' di Borgo Mezzanone. Il Prefetto di Foggia ha disposto, oggi, la demolizione di diversi manufatti occupati o realizzati abusivamente su suolo pubblico, nell'area della ex pista dell'Aeronautica Militare, in località Borgo Mezzanone.