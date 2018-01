Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Non nasconde l’indignazione il gestore della Churrascaria ‘Plato Fuerte’, locale foggiano sito in Vico La Porta. Da diversi mesi sono tanti i ragazzi, che sprovvisti di alcun senso civico, e sprezzanti della presenza delle telecamere di videosorveglianza, utilizzano il vicolo adiacente il locale per espletare le proprie funzioni fisiologiche. Tra urina, siringhe e cicche disseminate sul tratto di strada dove sorge il locale, lo scenario che si propone ogni giorno è piuttosto deprimente.