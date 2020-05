Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Blitz della polizia al 'Texas' di San Severo: le immagini delle perquisizioni e rastrellamenti

Le attività in seguito ai gravi reati e disordini di ordine pubblico verificatisi all'indomani della Festa per la Madonna del Soccorso, con pericolosi assembramenti e l'esplosione di 'batterie' non autorizzate. Eseguiti sequestri di esplosivi e perquisizioni | IL VIDEO