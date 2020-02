Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.

Il tuo browser non può riprodurre il video.

Omicidio a Manfredonia. Prima la lite poi le coltellate, ucciso commercialista: le immagini sul luogo dell'accaduto

Omicidio, questa mattina, a Manfredonia. Un uomo - Vincenzo Paglione, commercialista di 53 anni - è stato ferito a morte, all'interno del suo studio professionale, con alcune coltellate al torace inferte da un autotrasportatore incensurato che si è poi presentato in Commissariato. Nulla da fare per Paglione: è morto durante il trasporto in ospedale. Sulla vicenda indaga la polizia | VIDEO