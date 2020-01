Sangue a Foggia, uomo ucciso in un agguato in viale Candelaro: le immagini sul luogo dell'accaduto

Omicidio questa sera, a Foggia, dove un uomo di 53 anni è stato ucciso in viale Candelaro, mentre era alla guida della propria autovettura. Al momento non sono state ancora rese note le generalità della vittima. L'uomo è stato ucciso a colpi di arma da fuoco, vittima di un agguato che non gli ha lasciato scampo. Sul posto, carabinieri, polizia e 118 | VIDEO