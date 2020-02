Violenta mareggiata alle Tremiti: interrotti i collegamenti con le isole, affondata imbarcazione

Violenta mareggiata questa mattina alle Isole Tremiti, dove le raffiche vento e il mare a 'Forza 7' stanno mettendo a dura prova gli isolani. A causa delle condizioni meteo-marine avverse, sono stati interrotti i collegamenti via mare da e per le Diomedee.

Affondata un'imbarcazione di 6 metri di un isolano ormeggiata ad un 'corpo morto', mentre le raffiche di vento stanno spezzando, piegando e facendo scempio degli alberi della pineta di San Domino, già pesantemente indeboliti dagli incendi della scorsa estate. Si registrano danni anche alla vecchia scogliera, in attesa di essere messa in sicurezza. "Stiamo valutando i danni della mareggiata, ma la situazione non è delle migliori", spiega a FoggiaToday il sindaco Antonio Fentini. "Sono tante le imbarcazioni in balìa del mare. La mia preoccupazione è proteggere gli isolani: mai sia che per mettere in sicurezza una barca possano trovarsi in situazione di pericolo" | VIDEO