VIDEO | Sembra un percorso di guerra, ho una mamma in carrozzella che per questo non può uscire

Sembra di essere in Siria o in Libano e invece siamo solo in via Mogadiscio a Foggia. I marciapiedi oramai assomigliano ad un percorso di guerra. In molti casi si tratta di incuria, vedi l'erba che regna sovrana impedendo di camminare e soprattutto di cattiva manutenzione (inesistente ). Le radici degli alberi continuano a sollevare la pavimentazione urbana.

Ho una mamma in carrozzella che non può uscire. É un percorso a ostacoli tra mattonelle sollevate e marciapiedi inesistenti; è impossibile persino andare per strada perché le crepe dell’asfalto rendono instabile il passaggio con il rischio che la ruota si possa incastrare.