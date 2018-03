VIDEO | Foggia alza le mani, ma per dire basta alla violenza sulle donne: "Usiamo la testa e il cuore"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Mani contro la violenza sulle donne, ciascuna ad indicare il nome di una vittima di femminicidio. Foggia è scesa in strada così, contro gli ultimi episodi di violenza e per richiamare l’attenzione dell’intera popolazione su un fenomeno che quotidianamente le pagine di cronaca indicano come una piaga sociale. Un corteo silenzioso partito da piazza Umberto Giordano e terminato in piazza Cesare Battisti. Qui, davanti al Teatro Giordano, si è formato un semicerchio, quasi a voler riprodurre in chiave umana l'abbraccio a chi non c'è più, ai familiari e alle donne che subiscono violenze ma che hanno paura a denunciare i loro aguzzini.