VIDEO | Pescatori a caccia di rifiuti: raccolti 400 kg nelle acque di Manfredonia, salvata una tartaruga

Dieci le imbarcazioni coinvolte: a bordo pescatori da più generazioni che vedono la salute del mare peggiorare di anno in anno, a causa dell’inquinamento.

La ‘pesca dei rifiuti’ permetterà, in sinergia con le istituzioni locali, di raccogliere informazioni precise sulla natura e sulla quantità di rifiuti presenti sui fondali e mettere a punto un sistema per la loro gestione e corretto smaltimento. Il porto di Manfredonia è il quarto - dopo Porto Torres, Rimini e San Benedetto - coinvolto nell’iniziativa. E proprio qui, nel golfo sipontino, si conclude la ‘pesca dei rifiuti’ per l’estate 2018. IL VIDEO