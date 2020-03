VIDEO - Follia in auto, si filmano mentre tentano di investire un carabiniere: "Si vede quando lo stavo prendendo?"

A spasso per la città, vagano in auto, incuranti delle restrizioni da contenimento del contagio da Covid-19.

Arrivati in via Porta Foggia, alla periferia di Lucera, scorgono una pattuglia della Polizia Locale e iniziano a filmare la loro “bravata”: quando l’agente intima loro l’alt il conducente accelera e forza (volutamente) il posto di blocco, rischiando di investire l’operatore. E' accaduto ieri sera, a Lucera. Tutto ciò mentre i due sghignazzano e si fanno selfie.

“Si è visto quando lo stavo prendendo?” chiede all’amico. In breve tempo il video inizia a circolare sulle chat di whatsapp e sui social e, nel giro di poche ore, i due, entrambi lucerini, sono stati identificati e denunciati dalla Polizia Locale per inosservanza dei provvedimenti dell'autorità in materia di emergenza Coronavirus e per resistenza a pubblico ufficiale. Per l’operatore coinvolto, suo malgrado, in questa vicenda un grosso spavento ma nessuna conseguenza fisica | IL VIDEO