Ruspe nel cantiere del 'Gino Lisa', Piemontese: "Ecco l'inizio dei lavori che porteranno la pista a 1900 metri"

"Siamo sul cantiere dei lavori per l'allungamento della pista del Gino Lisa. Siamo passati dalle parole ai fatti concreti". Così l'assessore regionale Raffaele Piemontese annuncia l'inizio dei lavori che porteranno l'aeroporto foggiano ad accogliere decolli e partenze di aerei da 120 posti.

"Dopo la bonifica degli ordigni bellici nelle settimane scorse, sono partiti i lavori. Siamo nel punto in cui verrà la bretella stradale che collegherà via Castelluccio a Tratturo Camporeale. Dopo aver lavorato in questi 4 anni, sbloccato una conferenza di servizi ferma da anni e aver stanziato le risorse per i costi di gestione per quando l'aeroporto diventerà operativo, siamo a testimoniare l'inizio dei lavori che porteranno la pista a 1900 metri consentendo ad aerei da 120 posti di decollare e atterrare da Foggia, dando un sicuro impulso all'economia del nostro territorio" | VIDEO