VIDEO | Auto travolge comitiva di ragazzini a Cerignola, 6 feriti: le immagini sul luogo dell'accaduto

Gravissimo incidente stradale alla periferia di Cerignola, dove un'auto ha travolto una comitiva di adolescenti in via Tiro a Segno. Del gruppo, circa otto ragazzini, sei sono rimasti feriti nell'impatto avvenuto con una Fiat Punto condotta da un 25enne che si è fermato per allertare i soccorsi. Dei feriti, tutti trasportati in vari ospedali della zona, due sono gravissimi. Le immagini dei rilievi operati dalle forze di polizia | VIDEO