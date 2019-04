[ AUDIO-VIDEO ] | "Mi serve una cassetta e mezza di pomodori" (ma sono 15 kg di droga): le intercettazioni che incastrano Bruno&Co

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Gli agenti della squadra mobile di Foggia, coordinati dalla Procura, dauna, hanno eseguito quattro arresti (uno in carcere e tre ai domiciliari) a carico di altrettanti soggetti gravemente indiziati dei reati di coltivazione e detenzione di stupefacente - nel linguaggio criptico definito 'pomodori' - e uno solo (Giuseppe Bruno, in carcere) anche per la detenzione di un'arma clandestina.

Ad incastrare il gruppo, una serie di attività tecniche che hanno trovato riscontro in arresti e sequestri di ingenti quantitativi di marijuana operati già durante il periodo di indagine. In questo modo, è stato stroncato un fiorente e lucroso traffico di sostanze stupefacenti su Foggia e sgominato un gruppo che stava acquisendo una sorta di monopolio per l'approvvigionare i pusher della zona di marijuana. | VIDEO