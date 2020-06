VIDEO - Folle fuga in auto a San Severo, inseguimento da film con testacoda e impatto finale: guidava un minorenne

Non avrebbe rispettato l'alt della polizia e per questo si sarebbe dato a precipitosa fuga il minorenne alla guida dell'auto che giovedì sera 4 giugno, in pieno centro a San Severo, ha dato vita ad un inseguimento da film.

A folle velocità, il giovanissimo conducente a bordo dell'utilitaria ha eluso i controlli di una volante della polizia seminando il panico tra automobilisti e passanti. La risposta degli agenti non si è fatta attendere.

Immediato è scattato l'inseguimento - come si vede nelle immagini - terminato nel giro di pochissimi minuti in piazza Incoronazione con un testacoda dell'auto in fuga, l'impatto lieve con la pattuglia della polizia e il placcaggio del fuggitivo da parte degli agenti delle volanti e del reparto prevenzione crimine.

Incuriositi dall'accaduto, un centinaio di cittadini, perlopiù giovanissimi, si sono avvicinati per assistere alle operazioni dei poliziotti. Il minorenne è stato portato in commissariato e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

L'utilitaria pare fosse già sotto sequestro.