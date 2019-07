VIDEO | Vasto incendio alle porte di Foggia: nuvola di fumo e aria irrespirabile in città

Un incendio di grosse dimensioni è divampato poco fa, alle porte di Foggia, in zona ex hotel Presidenti. Le fiamme, sospinte dal forte vento, corrono veloci minacciando l'area circostante. Sul posto, numerose squadre dei vigili fuoco impegnate per circoscrivere il rogo. Le fiamme hanno creato una colonna di fumo chiaro, ben visibile da molti punti della città | VIDEO