VIDEO | Incendio in pieno centro abitato a Vieste: le immagini

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Potrebbe essere di natura dolosa, l'incendio sviluppatosi questa mattina, in pieno centro abitato, a Vieste, e che ha interessato una superficie di circa 2000 mq di pineta e canneto. Il fatto è successo intorno alle 9.40, in via Spadolini, dove si è alzata una colonna di fumo bianco e poi le fiamme.

Il pronto intervento degli uomini della Protezione Civile 'Pegaso', allertati da carabinieri e vigili urbani, ha evitato il peggio. Gli stessi sono intervenuti sul fronte di fuoco con tre mezzi (due jeep e una autobotte) e hanno subito circoscritto le fiamme, poi spente con il supporto di Arif, giacche verdi e vigili del fuoco giunti poco dopo. Sul posto, è emersa la presenza di numerose bombole del gas. Indagini in corso per accertamenti su eventuali responsabilità per l'accaduto. IL VIDEO