Paura al Gran Ghetto: grosso incendio nella notte, distrutte decine di baracche

Paura al Gran Ghetto, l’insediamento abusivo sorto tra le campagne di San Severo e Rignano Garganico. Nel corso della notte, un incendio di grosse dimensioni è divampato nel ghetto, incenerendo una decina di baracche e distruggendo tutto quando in esse presente.

Le fiamme, provocate verosimilmente dal malfunzionamento di qualche stufa, sono divampate intorno alle 3.30. Sul posto, alcune squadre dei vigili del fuoco che hanno circoscritto le fiamme e procederanno alla bonifica dell’area interessata dal rogo. Ancora da accertare le cause dell’accaduto: sul posto, polizia e carabinieri per le indagini del caso. Al momento, non si registrano feriti né vittime. L’area, lo ricordiamo, era stata sequestrata nel 2016 e successivamente sottoposta a sgombero forzato, ma le baracche furono ricostruite dopo poco. Nel marzo del 2017, due migranti persero la vita in un incendio divampato per cause accidentali.