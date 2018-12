Attendere un istante: stiamo caricando il video...

A fuoco nella notte due cassonetti della spazzatura in piazza Sant'Eligio, a Foggia. Il fatto è successo intorno alle 3, quando è scattato l'allarme al Comando provinciale dei vigili del fuoco. Gli uomini del 115 sono immediatamente giunti sul posto per spegnere il rogo. Le fiamme, però, avevano già "divorato" il cassonetto, distrutto in una manciata di minuti | IL VIDEO