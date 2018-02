VIDEO | L'incendio dopo la misura antimafia: così hanno distrutto il chiosco della villa

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Sono Sasha Alessio Pelullo e Marco Angelo Palumbo i due esecutori materiali dell’incendio al chiosco bar della villa comunale gestito dalla cooperativa ‘Cerignola Progresso’ contro la quale il Prefetto di Foggia poche ore prima aveva emesso la misura interdittiva antimafia avvenuto all’1.45 del 4 novembre scorso, con la collaborazione di altri due giovani giunti sul posto a bordo di un’Audi A4.

Ad incastrarli anche e soprattutto le immagini delle telecamere di videosorveglianza posizionate lungo la strada, in cui si vedono, qualche secondo dopo l’incendio appiccato con del liquido infiammabile cosparso sul tappo di una lattina, i due giovani salire a bordo dell’auto condotta da un’altra persona insieme a un complice.

Gli ulteriori approfondimenti investigativi fondati su attività di intercettazioni telefoniche e ambientali hanno fornito elementi circa la conoscenza da parte degli autori materiali dell’incendio con un dei familiari del chiosco.

La locale Procura, oltre ad aver formulato al Gip la richiesta della misura cautelare della custodia in carcere per entrambi, ha contestato altresì al C.M. il reato di cui all’art. 171 bis del codice penale avendo rese false dichiarazioni davanti al P.M., dichiarando di non conoscere e di non aver contattato telefonicamente Marco Angelo Palumbo