VIDEO - Spaventoso incendio in un appartamento di Cerignola

Paura a Cerignola, per un incendio divampato in via Corsica, all'esterno di un appartamento al terzo piano di una palazzina. Le fiamme sono divampate intorno alle 16 e i vigili del fuoco hanno impiegato più di due ore per spegnere il rogo e mettere in sicurezza la zona. Al momento non è chiaro cosa possa aver innescato l'incendio; si ipotizza un cortocircuito al motore esterno di un climatizzatore.

Le fiamme alte e il fumo denso (che ha investito anche i piani superiori dello stabile) hanno creato il panico tra i residenti della zona e gli automobilisti in transito. A domare l'incendio, una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Cerignola, con il supporto dell'autoscala da Foggia. Non risulterebbero, allo stato, né feriti né intossicati.