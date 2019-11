Fuoco e fiamme a Troia: paura in via Sant'Antonio, brucia la 'Giulietta' di una giovane donna

Incendio auto la scorsa notte, a Troia, dove in via Sant'Antonio, è andata a fuoco l'Alfa Romeo 'Giulietta' di una 41enne del posto, incensurata. Le fiamme hanno richiamato l'attenzione di residenti e automobilisti in transito, che hanno lanciato l'allarme a vigili del fuoco e carabinieri.

Il fatto è successo intorno alle 23.30. Gli uomini del 115, giunti sul posto, hanno spento le fiamme ma non hanno rilevato tracce evidenti di dolo. Sull'accaduto sono in corso gli accertamenti dei carabinieri, ai quali la vittima ha dichiarato di non aver ricevuto minacce, nè ritiene di avere nemici. La zona non è dotata di telecamere per le videosorveglianza. Indagini in corso.