VIDEO | A fuoco auto in strada, si teme per la vicina condotta del gas: paura a Monte Sant'Angelo

Paura a Monte Sant'Angelo, dove la scorsa notte è stata data alle fiamme la Volkswagen Golf di proprietà di un collaboratore scolastico del posto, di 58 anni, ma in uso al figlio, un operatore sanitario presso la Casa di Riposo di Vieste di 29 anni.

L'auto era parcheggiata nei pressi del porticato di un condominio e le fiamme, subito generalizzate, hanno lambito anche il mezzo in uso al padre - una Hyundai Tucson - annerendo la volta del porticato e parte della facciata del condominio. Sul posto è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco e dei tecnici dell'azienda che distribuisce il gas, poichè le fiamme stavano per interessare la conduttura condominiale. Evitato quindi il peggio. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri che non escludono possa trattarsi di un gesto di natura dolosa. Ascoltati dagli inquirenti, padre e figlio hanno dichiarato di non aver ricevuto minacce, nè di avere nemici. Indagini in corso