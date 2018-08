VIDEO | A fuoco appartamento in via Onorato, scatta il panico. Condomini sul terrazzo: "Aiutateci!"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Brucia appartamento al primo piano di un condominio, tra via Castiglione e via Onorato scoppia il panico. E' quanto sta accadendo in queste ore, dove un incendio sta divorando un intero appartamento.

Le fiamme, alte e generalizzate, sono ben visibili dall'esterno, mentre il fumo ha invaso la scalinata e l'androne del palazzo rendendo impossibile per gli altri condimini la fuga. Al momento potrebbero esserci tre intossicati, mentre intere famiglie si sono rifugiate sul terrazzo del condominio, chiedendo aiuto agli operatori. Sul posto, tre squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Foggia, pattuglie della Polizia Locale e della Polizia di Stato e due ambulanze del 118 per soccorrere gli intossicati | IL VIDEO