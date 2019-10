VIDEO | Ancora cassonetti a fuoco, a Foggia: piromani in azione da via Pogdora e via Manfredonia

Ancora cassonetti in fiamme, a Foggia. A bruciare, nel corso della notte, almeno 6 cassonetti della spazzatura in giro per la città. Piromani in azione in via Pogdora, via Consagro e via Manfredonia. Nelle zone colpite è stato necessario l'ntervento dei vigili del fuoco, della Polizia Locale e infine squadre dell'Amiu per ripulire il tutto. Al vaglio degli uomini della Locale i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona | VIDEO