VIDEO | "Una stanza tutta per sè", luogo protetto per l'ascolto delle donne vittime di violenza

“Una stanza tutta per sé”, un locale riservato all'ascolto protetto delle donne vittime di violenze, che prende il nome dal libro di Virginia Woolf, la quale sognava dei diritti per le donne, simili o uguali a quelli dedicati agli uomini.

Inaugurato nella caserma “San Lorenzo”, in via Leone XXIII, alla presenza del Comandante Provinciale dei Carabinieri di Foggia, del presidente nazionale e locale di “Soroptimist Club”, una organizzazione che opera attraverso progetti diretti all’avanzamento della condizione femminili e della promozione dei diritti umani. L’iniziativa è un invito alle vittime di violenza a denunciare chi usa forza e soprusi per prevalere sulla donna. IL VIDEO