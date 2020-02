VIDEO - La DIA fa il suo ingresso a Foggia: le prime immagini girate all'interno della nuova sede

La Dia a Foggia è realtà. Oggi, 15 febbraio 2020, l'inaugurazione dei locali - un plesso dell'ex scuola di polizia di piazza Italia - che ospiteranno la sezione cittadina della Direzione Investigativa Antimafia.

A tenere a battesimo la sezione, è stata la Ministra dell'Interno Luciana Lamorgese, accompagnata dal direttore della Dia, il generale Giuseppe Governale, e dal capo della polizia, il prefetto Franco Gabrielli.

Come già anticipato, la dotazione organica della sezione operativa sarà di circa 20 unità, di cui 15 neo assegnati, cinque per ogni forza di polizia, mentre il restante personale sarà individuato tra quello già in servizio sempre presso la direzione investigativa. La sede foggiana della Dia sarà affidata all'Arma dei Carabinieri, e guidata dal tenente colonnello Paolo Iannucci | Il video