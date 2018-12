VIDEO - Scene di guerriglia in via Imperiale: bombe carta, cori e insulti contro le forze dell'ordine

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Scene di guerriglia urbana questa mattina in via Imperiale. Una decina di ragazzi a volto coperto ha appiccato il fuoco delle legna accatastata nel parco verde sito nella zona utilizzando benzina, il cui odore acre si è sparso nel quartiere, e scoppiato petardi e bombe carta, con cori e insulti all’indirizzo delle forze dell’ordine. Insulti che sono continuati anche di fronte all’intervento della polizia.

Per sedare un’azione delinquenziale che si stava protraendo da ore sono intervenute cinque volanti della polizia locale, una della polizia di Stato, e i vigili del fuoco, che hanno spento il rogo. Per la pulizia dell’area è intervenuta l’Amiu. Le esplosioni di piccoli ordigni sono continuate anche durante l’intervento degli agenti. I dieci teppisti sarebbero ancora in zona, pronti a quanto pare a continuare l’azione di guerriglia.

Questa mattina, intanto, atto intimidatorio nei confronti della presidente di Guerrieri con la coda, Annarita Melfitani.