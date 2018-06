VIDEO | Violenta grandinata, chicchi grandi come proiettili distruggono vigneti: "E' una cosa spaventosa"

Il maltempo che ieri si è abbattuto in gran parte della Capitanata ha provocato dagni ingenti ai vigneti nelle campagne di Torremaggiore in zona Selva delle Grotte. Il 50% della produzione è andato distrutto per via di una violenta grandinata. Chicchi come proiettili, scrive su Facebook l'associazione agricola CIA: ""È una cosa spaventosa, mai tanta grandine in questa zona"