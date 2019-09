VIDEO | Gatto 'acrobatico' sale al quarto piano di una palazzina e resta bloccato: salvato dai vigili del fuoco

Era salito (non si sa come) al quarto piano di una palazzina in viale Europa, per poi rimanere bloccato su un balcone, dal quale miagolava disperato. Solo l'intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Foggia è riuscito a mettere in salvo il gatto 'acrobatico'