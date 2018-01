VIDEO | “Aiutateci a catturare questi delinquenti!”

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Le immagini del furto nel deposito di Ladisa in viale degli Aviatori a Foggia e l’appello dell’azienda alla città

“Aiutateci a catturare questi delinquenti! Queste immagini ritraggono alcuni ladri che hanno ripulito il nostro deposito di derrate destinate alle mense scolastiche di Foggia e provincia. Nonostante tutto, si garantisce il servizio! (chi ha notizie utili contatti la Polizia)” questo l’appello lanciato su Facebook da Ladisa la holding della ristorazione che opera in 19 sedi in tutta Italia, prepara 22 milioni di pasti l’anno e dà lavoro a oltre 4mila persone, che nella sede di viale degli Aviatori la scorsa notte ha subito un ingente furto. L’azienda ha deciso di pubblicare il video in cui si vedono i tre con il volto coperto danneggiare una delle celle frigo e caricare la refurtiva nel fuoristrada. L’azienda specifica che l’ora riportata sul video non è corretta.

Ladisa ha scelto di insediarsi a Foggia da qualche mese quando, a fine ottobre, ha acquisito sede ‘Scardi ristorazione’ azienda di Foggia operante nel settore da tre generazioni e fondata nel 1934: con tale operazione sono stati assorbiti i 158 dipendenti e c’è stato il subentro nella gestione delle 25 commesse, tra cui la refezione scolastica in diversi comuni del Foggiano (capoluogo incluso), il servizio di ristorazione sanitaria presso gli Ospedali Riuniti di Foggia, cliniche private, Adisu e importanti aziende del territorio