San Severo, furto nel centro per minori e d'ascolto per famiglie. Miglio: "Fate schifo, vergognatevi!"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Ignoti hanno rubato attrezzature, distrutto i condizionatori e imbrattato le pareti. Un episodio che ha scosso profondamente la cittadina dell'Alto Tavoliere e indignato il sindaco, Francesco Miglio, che ha apposto un cartello dinanzi alla porta della struttura: "Venire a rubare o danneggiare questi locale equivale a rubare in casa propria. Rubereste a casa vostra?".

"Assistiamo all'ennesimo episodio di vandalismo e di furto. A cagione di questo fatto criminale, i bambini oggi non ci sono, non sono previste attività, e le famiglie non hanno il supporto per cui era stato istituito questo servizio. Questo avviso sta a significare a questi delinquenti che fanno davvero schifo, dovrebbero vergognarsi e avere un rimorso di coscienza: oggi, per colpa loro, dei bambini bisognosi sono a casa; e le famiglie, anche quelle bisognose, non hanno i servizi per i quali il Comune di San Severo investe i vostri soldi. Io mi auguro che questo video possa essere da loro visionato e abbiano un moto di sdegno e vergogna, riportino indietro le attrezzature e si astengano da ulteriori furti e atti di vandalismo" | VIDEO