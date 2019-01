IMMAGINI VIDEO | Furto lampo al Rione Martucci: ecco come i ladri rubano un'auto in pochi secondi

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

L'ex consigliere regionale di Foggia, Pino Lonigro, ha denunciato su Facebook il furto di una autovettura avvenuto a Rione Martucci considerato da molto tempo porto/luogo franco" con tanto di video che ritrae l'arrivo dei ladri su una Audi A3 grigia chiara "il terrore delle macchine inermi che in un minuto vengono portate via, nonostante avessero tutti i sistemi inimmaginabili contro il furto"

Scrive Lonigro: "A tutte le ore, furti in appartamenti, rapine, furti alle attività commerciali e soprattutto furti d'auto. Niente video sorveglianza, neppure nei programmi futuri annunciati. Quartiere questo di periferia, da sempre considerato di serie B, ma ora declassato in C. Stessa situazione per il Diaz. I cittadini continuano a dire: andiamo a Foggia"