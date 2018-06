VIDEO | Smantellano telai della piscina olimpionica (abbandonata), ma vengono beccati e messi in fuga

Furto sventato, la scorsa notte, ai danni della piscina olimpionica abbandonata in via Marina Mazzei, di fianco al Teatro Mediterraneo, anch'esso abbandonato da tempo e facile preda per ladruncoli senza scrupoli.