VIDEO | Sgombero nei locali ex Satel: forze dell'ordine in via Bari, fuori 40 famiglie

Sono in corso, in queste ore, le operazioni di sgombero dei locali ex Satel, situati in via Bari, alla periferia di Foggia. Coinvolti un centinaio di uomini delle forze dell'ordine, tra polizia, carabinieri, guardia di finanza, polizia locale e vigili del fuoco. Le operazioni si stanno svolgendo senza particolari difficoltà.

Il provvedimento riguarda circa 40 famiglie, per lo più di etnia rom. All'interno dei locali, è emerso, erano stati ricavati veri e propri appartamenti, arredati e resi autonomi. Non è il primo sgombero effettuato nella struttura: per rendere l'azione definitiva, verranno murati gli ingressi ed eliminate le scale che portano ai piani superiori | IL VIDEO