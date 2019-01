VIDEO | Foggia, 'botti' di capodanno in strada: petardo inesploso in via Dattoli, arrivano gli artificieri

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Dopo il petardo inesploso recuperato ieri, a San Severo, un altro 'botto' di capodanno inesploso (e quindi potenzialmente pericoloso) è stato segnalato, ieri pomeriggio, a Foggia.

Ad individuarlo, Ieri sera, intorno alle 18, in una traversa di via Vincenzo Dattoli, sono stati alcuni passanti e residenti della zona. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri, e si è reso necessario l'intervento degli artificieri che hanno fatto brillare la 'cipolla' in sicurezza. Al momento dell'intervento di questi ultimi, sono stati allertati, come da protocollo, vigili del fuoco e 118 | VIDEO