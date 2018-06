VIDEO | Colpi di fucile in via Forcella, ucciso Luigi Antonio De Rocco: le immagini sul luogo dell'omicidio

Agguato a colpi di fucile, a Foggia, in via Forcella, alla periferia della città. Vittima dell'accaduto è Luigi Antonio De Rocco, pregiudicato 32enne di Casarano, ucciso con una fucilata mentre era in auto con altre due persone, un pregiudicato 40enne del posto e suo figlio. Per De Rocco non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Sull'accaduto indagano i carabinieri. VIDEO