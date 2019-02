VIDEO | C'è una Foggia che non si arrende, contro la mafia parte il coro: "Chi non salta criminale è"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Dopo le bombe, intimidazioni e prevaricazioni criminali degli ultimi mesi, l'associazione 'Giovanni Panunzio' ha chiamato a raccolta i foggiani in una manifestazione senza insegne nè loghi politici. A sfilare nel centro di Foggia, insieme a tanti ragazzi, c'era Giovanna Belluna (nuora dell'imprenditore Giovanni Panunzio, che fu assassinato per essersi ribellato al racket) e il prete antimafia don Aniello Manganiello (associazione 'Ultimo'). "Il problema della criminatà è la sottocultura e la atavica mancanza di lavoro. E' importante che i ragazzi comprendano l'importanza dello studio", stigmatizza, don Aniello. In testa al corteo, anche Grazia Placentino, la titolare del negozio di estetica che ha ricevuto due atti dinamitardi in 100 giorni: "Bisogna avere il coraggio di rialzarsi e continuare a lavorare. Ce la faremo". | IL VIDEO