VIDEO | Spezzano la catena e rubano il tri-ride di un disabile: telecamere riprendono il furto

Entra nell'androne di un palazzo di via della Repubblica, spezza la catena e fugge con il tri-ride di un disabile. E' il furto messo a segno l'altro giorno, a Foggia, ai danni di un disabile foggiano che utilizzava l'ausilio per potersi muoversi in autonomia, in città. Il furto, durato una manciata di minuti, è stato ripreso dalle telecamere presenti in zona; il filmato è al vaglio delle forze di polizia, impegnate nell'identificare il malfattore | VIDEO