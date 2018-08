Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Non è mancato, per i foggiani, lo spettacolo dei fuochi d'artificio. In piazza Cavour, al termine del concerto di Fogli e Facchinetti, storici componenti de I Pooh, è andato in scena lo spettacolo pirotecnico, rimandato dal Ferragosto alla sera del 19 agosto in segno di rispetto per la tragedia di Genova. IL VIDEO