Tre figli nati nello stesso giorno, ma a distanza di anni: la famiglia D'Alessandro e quel 27 (maggio) che cambia la vita

Impossibile pianificarlo a tavolino. Ma la vita, quando vuole, sa sempre come mettere tutto in ordine. Lo sa bene la famiglia D’Alessandro - Pellegrino, che lo scorso lunedì, 27 maggio, è stata benedetta dall’arrivo di un terzo figlio: Andrea, 3.100 kg di dolcezza.

Per nascere, infatti, Andrea ha scelto un giorno speciale, una data che lo accomuna ai fratelli Simone e Marco, nati rispettivamente il 27 maggio del 2011 e del 2014. Nel corridoio della Maternità non si parla di altro: “mettere a sistema tutte le variabili di una gravidanza e di una nascita e centrare per tre volte la stessa data è impossibile, o quasi”, spiegano i medici. “Ma nulla è stato studiato nulla a tavolino. E’ capitato”, spiega a FoggiaToday il papà, Lino D’Alessandro.

“Si registra un caso ogni 48mila nascite”, si è documentata la mamma, Luana Pellegrino, che per tutte le gravidanze si è affidata al ginecologo Girolamo Arciuolo. Il 27 (maggio), si conferma quindi un numero fortunato per la famiglia foggiana; il nuovo arrivato, invece, in attesa di conoscere la sua casa, si gode l’affetto dei fratelli e dei familiari tutti. E un inaspettato momento di celebrità | VIDEO