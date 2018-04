VIDEO | Foggia celebra la festa della polizia: diminuiscono i reati, aumentano arresti e denunce

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Il 166° anniversario della nascita della Polizia di Stato, celebrato oggi a Foggia come nelle altre città d'Italia, è anche e soprattutto momento di bilancio e riflessione sul lavoro svolto in Capitanata, territorio segnato da una criminalità sempre più feroce. Un territorio che, dalla strage di mafia dello scorso agosto, ha richiesto una riorganizzazione delle forze dell’ordine sul territorio e nuovi modelli operativi. Nuovi assetti che stanno portando risultati a livello numerico - ovvero reati in calo e maggiori denunce ed arresti - mentre si deve ancora lavorare molto sulla sicurezza generale percepita dai cittadini. Il punto del questore di Foggia, Mario Della Cioppa, e di don Luigi Ciotti, presidente di 'Libera'